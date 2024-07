Walvisactivist Paul Watson opgepakt in Groenland

NUUK (AFP/ANP) - De politie in Groenland heeft de Canadese walvisactivist Paul Watson gearresteerd nadat Japan een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem had uitgevaardigd. De activist, die bekend staat om zijn acties tegen de walvisvaart, was met zijn schip aangemeerd in Nuuk, de grootste stad van Groenland.

Watson werd door de politie in handboeien van zijn schip John Paul DeJoria geleid, is te zien op beelden die zijn stichting Captain Paul Watson Foundation (CPWF) deelde. Volgens de politie moet de activist in een lokale rechtbank verschijnen. Later wordt een beslissing genomen of Watson aan Japan zal worden uitgeleverd.

Watson was onderweg naar de Kangei Maru, een groot Japans schip in het noorden van de Stille Oceaan dat walvissen verwerkt die door kleinere schepen worden gevangen. Hij zou daar actie voeren omdat Japan met de walvisvangst een internationaal verdrag naast zich neerlegt. In Groenland wilde hij bijtanken, om vervolgens de reis voort te zetten.

Internationaal verbod

CPWF denkt dat het aanhoudingsbevel te maken heeft met eerdere activiteiten van Watson in Antarctica. Volgens de stichting komt de aanhouding als een verrassing, omdat ze ervan uitgingen dat het aanhoudingsbevel was ingetrokken.

Watson is bekend als oprichter van de actiegroep Sea Shepherd en als medeoprichter van Greenpeace. Met de documentairereeks "Whale Wars", die de acties van Watson volgt, raakte de activist bekend bij het grote publiek.

Ondanks een internationaal verbod zijn er drie landen die op walvissen blijven jagen: Japan, Noorwegen en IJsland.