Voorkomt olijfolie een kater? Dit zegt de wetenschap

Op Instagram en TikTok weten ze het zeker: bekleed je maag met olijfolie voor je gaat innemen en je voelt je de volgende dag kiplekker. Het idee dat een scheutje olijfolie een kater kan voorkomen, heeft recentelijk aandacht getrokken, maar mist wetenschappelijke onderbouwing en moet met scepsis worden benaderd.

De theorie achter het gebruik van olijfolie als katerpreventie is gebaseerd op het idee dat het hoge vetgehalte een beschermende laag op de maagwand zou vormen, waardoor de opname van alcohol in de bloedbaan zou vertragen. Deze methode werd onder andere gepopulariseerd door muziekproducent Benny Blanco tijdens een uitzending van The Tonight Show.

Hoewel vetrijke voedingsmiddelen inderdaad de alcoholabsorptie enigszins kunnen vertragen, is de effectiviteit van deze tactiek twijfelachtig, aangezien het grootste deel van de alcoholopname plaatsvindt in de dunne darm en niet in de maag.

Waarom olijfolie niet werkt

De effectiviteit van olijfolie als katerpreventie wordt in twijfel getrokken vanwege twee belangrijke factoren. Ten eerste wordt slechts ongeveer 20% van de alcohol in de maag geabsorbeerd, terwijl het grootste deel in de dunne darm wordt opgenomen. Dit betekent dat zelfs als olijfolie de absorptie in de maag vertraagt, het merendeel van de alcohol alsnog in het lichaam terechtkomt.Ten tweede heeft olijfolie geen invloed op het metabolisme van alcohol in de lever, wat de primaire oorzaak is van katerklachten zoals uitdroging, hoofdpijn en misselijkheid.Deze inzichten onderstrepen dat de populaire olijfoliemethode waarschijnlijk niet de gewenste bescherming tegen katers biedt.

Wat wel helpt

In plaats van olijfolie zijn er wetenschappelijk onderbouwde methoden om katers te voorkomen of te verminderen. Deze omvatten:

Hydratatie: Het drinken van water voor, tijdens en na alcoholconsumptie helpt uitdroging te voorkomen.

Voedzame maaltijd: Eten van eiwitten, vetten en complexe koolhydraten voor het drinken vertraagt de alcoholabsorptie effectiever dan olijfolie.

Matiging: Het beperken en doseren van alcoholinname is de meest effectieve manier om katers te voorkomen.

Aanvullen van voedingsstoffen: Na het drinken kunnen elektrolyten en essentiële voedingsstoffen worden aangevuld met sportdranken, fruit en groenten.

Deze methoden bieden een meer gebalanceerde en wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor katerpreventie dan het gebruik van olijfolie.