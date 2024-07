Hoe weerbestendig is een e-bike? Kun je hem in een stortbui laten staan?

Elektriciteit en water zijn niet de beste vrienden. Hoe goed houdt je e-bike eigenlijk stand in de regen? En wat als je hem altijd buiten laat staan? Onderzoeksplatform Radar vroeg het aan de Fietsersbond.

Strenge normen

E-bikes moeten voldoen aan de Europese norm (EN 15194). Dit zijn geen vrijblijvende richtlijnen, maar strenge eisen en testmethoden. Een van die eisen is een IPX4-classificatie. “Dat betekent dat ze bestand moeten zijn tegen een heftige regenbui”, legt een woordvoerder van de Fietsersbond uit.

“Daarnaast moeten fabrikanten hun producten natuurlijk zo ontwerpen dat ze tegen verwacht gebruik kunnen. En daar hoort fietsen en stallen in een flinke regenbui gewoon bij. Als je fiets stilvalt in de regen, is dat dus gewoon niet goed.”

Dus maak je geen zorgen: je e-bike houdt zich prima tijdens een regenachtige rit. Het is niet nodig om de accu of het display af te schermen tijdens een bui, zegt de woordvoerder.

Buiten stallen: kan dat?

Maar wat als je je e-bike altijd buiten laat staan? Kan de accu urenlange regenbuien aan? Binnen stallen is altijd beter, aldus de woordvoerder, maar je fiets moet ook tegen de elementen kunnen. “De accu zou ik wel altijd mee naar binnen nemen”, adviseert hij. “En als het display afneembaar is, zou ik die ook meenemen.”

Contactpunten afdrogen

De woordvoerder raadt aan om de contactpunten van de accu en het display wel droog te maken voordat je ze terugplaatst. Zo voorkom je kortsluiting. “Een waterdicht hoesje over het display kan bijvoorbeeld ook geen kwaad.”