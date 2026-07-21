Wandelaars vertrokken voor 108e editie Nijmeegse Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - Dinsdagochtend vroeg zijn de eerste wandelaars vertrokken voor de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Om 04.00 uur begonnen de lopers van de 50 kilometer, iets later in de ochtend volgen de lopers van de 40 en 30 kilometer.

De eerste etappe, ook wel Blauwe Dinsdag, gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar het centrum voor de gelegenheid blauw is versierd. Woensdag gaat de stoet richting Wijchen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag gaan de wandelaars via Cuijk richting de traditionele intocht op de St. Annastraat in Nijmegen, tijdens de Vierdaagse beter bekend als de Via Gladiola.

Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben 1239 lopers zich niet gemeld. Hoeveel wandelaars dinsdag de eindstreep halen, zal in de loop van de dag blijken. De 40 kilometer is de populairste afstand, 38,7 procent van de lopers heeft hiervoor gekozen. De gemiddelde leeftijd van de wandelaars ligt met 46,8 jaar iets lager dan vorig jaar, toen het 47,2 was. De Vierdaagseloper wordt steeds jonger: in 2019 was de gemiddelde leeftijd nog 53. De oudste wandelaar die zich dit jaar heeft ingeschreven is 92, de jongste 11.

Het Rode Kruis verleent weer met honderden vrijwilligers eerste hulp aan de lopers deze week. De organisatie viert dit jaar de 80-jarige samenwerking met het wandelevenement. De nadruk ligt doorgaans op het prikken van blaren, maar wandelaars komen ook met kwalen als insectenbeten en oververhitting bij het Rode Kruis.

Volgens Weeronline treffen de lopers het deze editie met het weer, met wolken en zon en maximumtemperaturen van 21 tot 24 graden. Toch waarschuwt het Rode Kruis om altijd goed voorbereid op pad te gaan en bijvoorbeeld een pet mee te nemen. "Daarnaast blijft het devies: smeren, hydrateren en voldoende eten, maar wel in kleine beetjes."

Van het watertekort dat afgelopen week werd afgekondigd in Nederland, verwacht de organisatie van de Vierdaagse geen last te hebben. "Drinkwater- en energievoorzieningen krijgen voorrang bij de waterverdeling en dat is wat voor ons belangrijk is", zegt een woordvoerster.

De droogte heeft wel invloed op de pontonbrug die Defensie altijd legt over de Maas bij Cuijk voor de laatste wandeldag. Uit verkenningen bleek dat de wal bij Mook niet bereikt werd als de noodbrug op de reguliere wijze gelegd zou worden. Nu wordt een ouder eindponton gebruikt, waardoor de brug van wal tot wal gelegd kan worden.