Wandellegioen trekt op warme dag verder, over de Zevenheuvelen

NIJMEGEN (ANP) - Voor de ruim 43.000 wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is de derde dag van het evenement een 'bergetappe', met de Zevenheuvelenweg bij Groesbeek op de route. Het is daar altijd zo druk, dat de weg sinds maandagavond is afgesloten om mensen die een plekje willen claimen te weren.

Net als eerdere jaren wordt de weg wel even geopend voor kampeerders. Sinds woensdagavond 20.00 uur mogen mensen met een camper een plaats langs de kant opzoeken. Ze hebben daar tot donderdagochtend 09.00 uur de tijd voor. Daarna gaat de weg weer dicht, zodat de wandelaars de ruimte hebben. Traditiegetrouw staan er op de Zevenheuvelenweg veel toeschouwers om de wandelaars die de heuvels op en af moeten aan te moedigen.

Marsleider Henny Sackers noemt de derde dag een "feestelijke dag die zich eigenlijk makkelijk laat ontrollen". Opstoppingen worden er op deze 'Dag van Groesbeek' niet verwacht. Op de tweede dag waren er rond Wijchen opstoppingen en kwamen wandelaars stil te staan.

Op de derde dag vallen over het algemeen minder mensen uit dan op de tweede dag. Het belooft wel een warme dag te worden, met volgens Weeronline in de middag een temperatuur van zo'n 26 graden.

Vrijdag is de laatste dag van de Vierdaagse. De wandelaars steken dan op de 'Dag van Cuijk' onder meer de Maas over via een tijdelijke brug van Defensie. Die wordt donderdag en vrijdag geplaatst. Uiteindelijk komen de wandelaars dan weer in Nijmegen en wandelen ze over de kilometerslange Via Gladiola richting het Vierdaagsekruisje.