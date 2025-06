Warren Buffett schenkt recordbedrag van 6 miljard dollar

OMAHA (ANP/RTR) - De wereldberoemde Amerikaanse 'superbelegger' Warren Buffett heeft vrijdag 6 miljard dollar aan Berkshire Hathaway-aandelen geschonken aan goede doelen, waaronder de Gates Foundation. Dit is zijn grootste jaarlijkse donatie sinds hij bijna twintig jaar geleden begon met het weggeven van zijn fortuin.

De schenking bracht Buffetts totale schenking aan goede doelen op ruim 60 miljard dollar (zo'n 51,2 miljard euro). Zijn vermogen was vóór de donaties van vrijdag 152 miljard dollar, waarmee hij volgens Forbes de vijfde rijkste persoon ter wereld was. Na deze jongste donatie Is Buffett nummer zes op de lijst.

De inmiddels 94-jarige Buffett maakte eind mei bekend dat hij eind dit jaar stopt als baas van Berkshire Hathaway. Hij bezit nog 13,8 procent van de aandelen van het bedrijf.