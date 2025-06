Advocaten Diddy: aanklagers criminaliseren zijn seksleven

NEW YORK (ANP) - De advocaten van Sean 'Diddy' Combs hebben vrijdag tijdens het slotpleidooi de aanklagers ervan beschuldigd een "nepproces" te hebben gevoerd. Volgens de verdediging hebben zij het seksleven van de rapper misbruikt als bewijs voor een vermeende criminele samenzwering.

De artiest wordt verdacht van mensenhandel, seksueel misbruik en deelname aan een criminele organisatie. Zijn advocaat Marc Agnifilo riep de jury op Combs vrij te spreken en stelde dat de "plaats delict" in deze zaak niets anders is dan zijn "seksleven". "Ze nemen de babyolie en het glijmiddel en maken daar het bewijs van in deze zaak, want er is niets mis met zijn handelen", aldus Agnifilo tijdens het slotpleidooi dat ruim vier uur duurde.

Gedurende het zeven weken durende proces werden tientallen getuigen gehoord en expliciete videobeelden getoond. Als Combs wordt veroordeeld, riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De jury begint maandag aan de beraadslaging. De uitspraak wordt eind volgende week verwacht.