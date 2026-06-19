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Washington Post: Israël gevaar voor bestand volgens rapport VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 19:18
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WASHINGTON (ANP) - Volgens een Amerikaans inlichtingenrapport kan Israël het gesloten bestand tussen Iran en de Verenigde Staten in gevaar brengen, meldt The Washington Post. De Amerikaanse krant concludeert op basis van het rapport dat premier Benjamin Netanyahu in zijn eigen land onder druk staat om de oorlog voort te zetten en dat dit zijn relatie met de VS op het spel zet.
De spanning tussen Netanyahu en de Amerikanen nam de afgelopen dagen toe. Zo zei vicepresident JD Vance dat Israël niet moet vergeten dat de Verenigde Staten op dit moment zijn enige bondgenoot zijn en noemde president Donald Trump een aanval op Beiroet onnodig. De VS riepen Israël op zich aan het bestand te houden.
Volgens het rapport staat Netanyahu onder druk om de oorlog voort te zetten omdat er veel steun is voor de oorlog in Israël en er in oktober verkiezingen plaatsvinden. Daarnaast zou Israël bang zijn dat het zich door het bestand niet kan verdedigen tegen Hezbollah en minder druk kan zetten op Iran.
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