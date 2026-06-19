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Times: premier Starmer neemt dit weekend besluit over aftreden

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 19:17
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LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer neemt dit weekend een besluit over een eventueel aftreden. Dat meldt de Britse krant The Times. Meerdere ministers zouden hem daar vrijdag toe hebben opgeroepen.
Volgens de krant is Starmer zich bewust van de druk vanuit de achterban om op te stappen. De premier zei eerder op vrijdag juist zijn positie te willen blijven verdedigen. Zijn rivaal Andy Burnham heeft bij verkiezingen donderdag een parlementszetel behaald. Dat is een belangrijke voorwaarde om Starmer uit te dagen en zo de nieuwe premier te worden.
Leden van zijn kabinet zouden hem vrijdag hebben verteld dat het tijd is om een tijdlijn voor zijn vertrek vast te stellen, naar aanleiding van de overwinning van Burnham.
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