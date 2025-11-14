ECONOMIE
Waterschap doet inspecties bij Zeerijp om aardbeving

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 12:15
GRONINGEN (ANP) - Het waterschap Noorderzijlvest voert inspecties uit in een gebied van 10 kilometer rond het epicentrum van de aardbeving in het Groningse dorp Zeerijp. "Risicovolle objecten" zoals kades langs het Eemskanaal, gemalen en dijken worden onderzocht op schade. Dat gebeurt altijd bij aardbevingen met een kracht van 3.0 en hoger, meldt het noordelijke waterschap.
De beving in Zeerijp vond in de nacht van donderdag op vrijdag plaats en had een kracht van 3.4. Volgens het KNMI was het de op twee na zwaarste aardbeving ooit gemeten in Groningen. Later volgde nog een naschok van 2.1.
Noorderzijlvest onderzoekt onder meer of de trillingen scheuren in sluizen of kades hebben veroorzaakt. Ook wordt uitgezocht of er schade is aan ondergrondse persleidingen.
