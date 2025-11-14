ECONOMIE
Gemeente Eemsdelta enorm geschrokken van aardbeving

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 12:12
anp141125144 1
ZEERIJP (ANP) - De gemeente Eemsdelta is "enorm geschrokken" dat in de nacht van donderdag op vrijdag in de omgeving van Zeerijp rond 01.16 uur een "zware aardbeving" heeft plaatsgevonden. Zeerijp valt onder de gemeente Eemsdelta.
De beving had een kracht van 3.4. Later volgde nog een beving van 2.1. In een bericht op de website van de gemeente staat dat het dorpshuis in Zeerijp vrijdag open is. "Je bent hier van harte welkom om je verhaal te delen en zorgen te uiten." De burgemeester en een wethouder zijn er aanwezig, meldt de gemeente.
Verder staat in het bericht dat schade kan worden gemeld via het Instituut Mijnbouwschade Groningen en dat er onafhankelijke inwonersondersteuners klaarstaan.
Ook in de naburige gemeente Het Hogeland is de beving op meerdere plekken gevoeld. "Dit heeft impact op onze inwoners", schrijft de gemeente op de site. Die zegt te begrijpen dat een aardbeving zorgen met zich meebrengt en deelt waar mensen informatie kunnen vinden. Zo verwijst ook Het Hogeland naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor het melden van schade en geeft aan dat er aardbevingscoaches klaarstaan die een luisterend oor en praktische hulp kunnen bieden.
