Waterstofgas vrijgekomen bij bedrijf in Utrecht

UTRECHT (ANP) - Een aluminiumfabriek aan de Groenewoudsedijk in Utrecht is ontruimd omdat er waterstofgas is vrijgekomen bij het productieproces. Er is niemand gewond geraakt. Het personeel van het bedrijf is opgevangen.

Het gas kwam vrij doordat een middel waarmee mallen worden schoongemaakt per ongeluk werd verwarmd. De brandweer heeft het productieproces stilgelegd en is bezig het pand te ventileren. De omgeving van de fabriek is afgezet.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er geen gevaar is voor de omgeving.