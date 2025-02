Boksbond IBA stapt naar Zwitserse rechter na uitspraken Trump

LAUSANNE (ANP/DPA) - De Internationale boksbond IBA gaat juridische stappen ondernemen tegen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) over de deelname van de Algerijnse Imane Khelif en de Taiwanese Lin Yu-ting aan de Spelen van vorig jaar in Parijs.

De twee vrouwelijke boksers waren uitgesloten van de wereldkampioenschappen van de IBA in 2023 omdat ze een voor vrouwen te hoge testosteronspiegel hadden. Maar het IOC gaf hun toestemming om te vechten en beiden wonnen gouden medailles in Parijs.

Het IOC schorste de internationale boksbond IBA in 2019 om bestuurlijke, financiële en ethische kwesties. Het olympisch bestuursorgaan betrok de bond daarna niet bij het organiseren van de boksevenementen op de laatste twee Olympische Spelen. Daardoor konden Khelif en Lin aan de Spelen in Parijs deelnemen.

Boksbond IBA voelt zich nu gesterkt door Donald Trump. De Amerikaanse president tekende een omstreden decreet "waarmee de oorlog tegen vrouwensport zou zijn beëindigd". Trump wil onder anderen transgender vrouwen uit andere landen geen visum meer verstrekken om in de VS aan sportwedstrijden deel te nemen, wat consequenties kan hebben voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.