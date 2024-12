Waterzuiveraar NX Filtration onderuit op Damrak na omzetalarm

AMSTERDAM (ANP) - NX Filtration ging vrijdag ruim 10 procent onderuit op de Amsterdamse beurs. De waterzuiveraar uit Enschede waarschuwde dat de omzet dit jaar lager uitkomt dan eerder gehoopt. Het bedrijf wees daarbij op de wereldwijde industriële vertraging en langere doorlooptijden in Europa en Noord-Amerika. Sommige orders die NX Filtration dit jaar zou ontvangen en leveren, zijn vertraagd door klanten en doorgeschoven naar 2025.

NX Filtration rekent nu op een omzet dit jaar van tussen de 10,5 miljoen en 11,5 miljoen euro, wat neerkomt op een groei van 30 tot 40 procent ten opzichte van 2023. Eerder werd nog uitgegaan van een omzet van meer dan 16 miljoen euro. Topman Floris Jan Cuypers zei teleurgesteld te zijn in de lager dan verwachte omzet dit jaar, maar kijkt met vertrouwen vooruit en voorziet voor 2025 een omzetgroei van 50 tot 70 procent.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 893,37 punten. De MidKap klom een fractie tot 863,11 punten. De beurs in Parijs verloor 0,2 procent. De DAX in Frankfurt won 0,2 procent, ondanks een stevige daling van de Duitse export in oktober. Londen klom 0,1 procent, ondanks een onverwachte krimp van de Britse economie en industriële productie in de eerste maand van het vierde kwartaal.