Wayne Osmond (73) van The Osmonds overleden

SALT LAKE CITY (ANP) - De Amerikaanse zanger Wayne Osmond is overleden. Osmond was bekend als lid van de muziekgroep The Osmonds, die hij samen met zijn broers vormde en die veel succes had in met name de jaren 70. Osmond stierf op 1 januari en is 73 jaar geworden.

De familie van de uit de staat Utah afkomstige zanger heeft het nieuws over het overlijden gemeld in een verklaring aan Utah News. "Zijn nalatenschap van geloof, muziek, liefde en vrolijkheid heeft de levens van vele mensen over de hele wereld beïnvloed."

Osmond vormde vanaf 1958 met zijn broers Alan, Merrill. Jay, Donny en Jimmy de succesvolle zangformatie The Osmonds. Wayne was ook de leadgitarist van de groep. The Osmonds hadden hits met nummers als One Bad Apple, Crazy Horses en Love Me For A Reason. Wayne is de eerste van de bekende broers die is overleden.