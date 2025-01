Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen naar zevende finale WK darts

LONDEN (ANP) - Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de finale van het WK darts in Londen. De 35-jarige Brabander was in Alexandra Palace dominant in de halve eindstrijd en versloeg de Engelsman Chris Dobey met 6-1 in sets.

Van Gerwen gaat vrijdag op voor zijn vierde wereldtitel. Hij won zes jaar geleden (2019) zijn derde titel bij de profbond PDC. Ook in 2014 en 2017 was 'Mighty Mike' de beste.

Het wordt zijn zevende WK-finale. Van Gerwen won er drie, maar verloor er ook drie, namelijk in 2013, 2020 en 2023.

Zijn tegenstander in de finale komt uit andere halve finale, die gaat tussen de 17-jarige Luke Littler en Stephen Bunting.