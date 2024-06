Renner Arensman drie jaar langer in dienst van topteam Ineos

FLORENCE (ANP) - Wielrenner Thymen Arensman heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers met drie jaar verlengd. Hij ligt nu tot eind 2027 vast. De 24-jarige renner is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van de Britse topploeg. Hij kwam eind 2022 over van Team DSM (nu dsm-firmenich PostNL).

"Het was voor mij een heel gemakkelijke beslissing. Ik ben al twee jaar Grenadier en ben heel blij dat ik me hier heb gevestigd. Ik heb geweldige mensen om mij heen die mijn lichaam begrijpen en mij helpen het beste uit mezelf te halen", aldus de Nederlander op de website van zijn ploeg.

Arensman geldt als een groot talent. Hij eindigde onlangs als zesde in het eindklassement van de Giro d'Italia. Arensman rijdt dit jaar geen Tour de France.