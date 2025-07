Netflixhit Queer Eye stopt na tiende seizoen

LOS GATOS (ANP) - De hitserie Queer Eye van Netflix stopt na tien seizoenen. Deadline meldt dat de laatste reeks binnenkort op de streamingdienst te zien is.

Queer Eye is een serie waarin vijf queer mannen deelnemers te hulp schieten die recent tegenslag hebben gekend in hun leven. De serie was eerder te zien tussen 2003 en 2007, en maakte bij Netflix vanaf 2018 een doorstart. De populaire reeks maakte van kok Antoni Porowski, haarstylist Jonathan Van Ness, cultureel expert Karamo Brown en kledingdeskundige Tan France bekende sterren. Ontwerper Bobby Berk verliet na acht seizoenen het team. Hij werd in de negende reeks vervangen door Jeremiah Brent.

Queer Eye won ook talloze prijzen. De serie werd voor 37 Emmy Awards genomineerd en won zes jaar op rij het beeldje voor Beste Gescripte Reality Programma.