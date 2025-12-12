Weer een wolf doodgereden, nu in Gelderland

APELDOORN (ANP) - Voor de derde dag op rij is een dode wolf gevonden. Volgens de politie is het dier door een auto aangereden op de N304 tussen Apeldoorn en Ede, in de buurt van De Hoge Veluwe.

Woensdag en donderdag werden in Drenthe ook al dode wolven aangetroffen. Het dier dat langs een weg door het Doldersummerveld in het Drents-Friese Wold werd gevonden, bleek te zijn aangereden. De doodsoorzaak van de wolf die een dag eerder bij Dwingelderveld werd ontdekt, is nog onbekend. DNA-onderzoek moet uitwijzen om welke wolven het gaat. De provincie meldde begin deze week een wolf te willen laten afschieten die herhaaldelijk schapen heeft aangevallen.

Gelderland jaagt al maanden vergeefs op een wolf die op De Hoge Veluwe een hardloopster heeft gebeten. De vergunning om het dier af te schieten liep tot 1 januari, maar Gelderland heeft de termijn met een half jaar verlengd. Dierenorganisaties vechten dat vrijdag aan bij de rechter. De wolf is beschermd en mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden gedood.