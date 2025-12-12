Doden en gewonden door noodweer in Gaza

GAZA-STAD (ANP) - Door een storm in Gaza zijn zeker 11 doden en meerdere gewonden gevallen. Een deel van hen kwam om door instortende gebouwen en een baby overleed door onderkoeling, meldt het Palestijnse persbureau WAFA.

Minstens tien huizen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag ingestort, aldus het persbureau. Meerdere families werden geëvacueerd. De storm leidde al tot schade en overstromingen in grote delen van de Gazastrook. Naar verwachting regent het ook vrijdag nog hard.

Hulporganisaties waarschuwden eerder in de week al dat negentig procent van de Palestijnen in tenten woont en dat hun leefomstandigheden door de storm nog verder zullen verslechteren.