Weer prominent lid Britse conservatieven naar partij Farage

LONDEN (ANP) - Opnieuw is een prominente Britse politicus overgestapt naar de anti-immigratiepartij Reform van Nigel Farage. Robert Jenrick was geschorst door zijn Conservatieve Partij en verscheen later op de dag op een persconferentie met Farage.

Jenrick gold als een kopstuk van de Conservatieve Partij, maar was daar donderdag niet meer welkom. Partijleider Kemi Badenoch zei over bewijs te beschikken dat hij wilde overlopen en daarmee de conservatieven maximale schade wilde toebrengen.

Reform-leider Farage noemde dat later op zijn persconferentie een voorbarige conclusie. Hij erkende dat hij met Jenrick had gesproken, maar claimde dat nog niet vaststond dat de politicus daadwerkelijk zou overstappen naar Reform. Dat gebeurt nu alsnog.

Het vertrek van Jenrick geldt als een nieuwe tegenvaller voor de conservatieven. Die bestuurden het land veertien jaar lang, maar leden in 2024 een zware verkiezingsnederlaag en zitten sindsdien in de oppositie. In peilingen staat Reform ruim op voorsprong.