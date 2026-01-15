BRUSSEL (ANP) - Tegen de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is opnieuw een motie van wantrouwen ingediend. De uiterst rechtse fractie Patriotten voor Europa diende de motie donderdag in vanwege haar rol rond het vrijhandelsakkoord van de EU met de zogenoemde Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay.

Het is de vierde motie van wantrouwen tegen Von der Leyen sinds het begin van haar tweede termijn als Commissievoorzitter. Het Europees Parlement stemt er volgende week over. Von der Leyen heeft tot nu toe alle moties overleefd.

Een ruime meerderheid van de EU-landen stemde vorige week vrijdag in met het vrijhandelsakkoord, waaronder Nederland. Zaterdag wordt het akkoord, waarover 25 jaar is onderhandeld, in Paraguay ondertekend. Daarbij zijn Von der Leyen en voorzitter van de EU-leiders António Costa aanwezig.

De Patriotten vinden dat het akkoord er op ondemocratische wijze doorheen is gedrukt.