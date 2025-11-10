Sarkozy over gevangenschap: zwaar en uitputtend

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse oud-president Nicolas Sarkozy ervaart zijn verblijf in de gevangenis als heel zwaar, uitputtend en een nachtmerrie. Dit verklaarde hij maandag tijdens de behandeling van een verzoek tot vrijlating.

"Het is zwaar, heel zwaar, zeker voor elke gevangene. Ik zou zelfs zeggen dat het uitputtend is", zei de 70-jarige Sarkozy via een videoverbinding. Hij voegde eraan toe dat het gevangenispersoneel "deze nachtmerrie draaglijk maakt".

Sarkozy zit sinds 21 oktober een straf van vijf jaar uit voor criminele samenzwering en hoopt het hoger beroep in vrijheid af te wachten. Het besluit over Sarkozy's detentie wordt rond 13.30 uur verwacht.

De rechtbank oordeelde in september dat er geen direct bewijs is voor de financiering van Sarkozy's verkiezingscampagne in 2007 met geld van de Libische dictator Muammar Kaddafi, maar zei ook dat Sarkozy en zijn team in ieder geval hebben geprobeerd het geld te krijgen. Sarkozy ontkent dit.