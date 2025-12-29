ECONOMIE
China waarschuwt na begin oefeningen Taiwan niet te steunen

Samenleving
door anp
maandag, 29 december 2025 om 8:57
anp291225050 1
BEIJING (ANP/AFP/RTR) - Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt "externe krachten" Taiwan niet te steunen, kort nadat Beijing militaire oefeningen was begonnen rondom dat eiland. Elke poging om de hereniging van Taiwan met het vasteland van China te stoppen zal mislukken, aldus een woordvoerder.
De Chinese krijgsmacht oefent onder meer een blokkade van de belangrijkste havens. Het machtsvertoon volgt anderhalve week na de Amerikaanse goedkeuring van wapenleveranties aan Taiwan ter waarde van maximaal 11,15 miljard dollar (zo'n 9,5 miljard euro). De Verenigde Staten zijn de belangrijkste wapenleverancier van Taiwan.
China ziet Taiwan als een afvallige provincie die ooit aan de rest van het land zal worden gevoegd. Het gebruik van geweld hierbij wordt niet uitgesloten. De regering in Taipei verwerpt de Chinese claim. Taiwan heeft een eigen bestuur sinds Chinese nationalisten ernaartoe vluchtten nadat ze in 1949 de burgeroorlog met de communisten hadden verloren.
