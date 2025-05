Weeronline: 1 mei warmste dag dit jaar, met lokaal 29,5 graden

HOUTEN (ANP) - Het warme lenteweer van donderdag heeft geen datumwarmterecord opgeleverd, meldt weerbureau Weeronline. Wel is met 27,4 graden in De Bilt en 29,5 graden in het Zeeuwse Westdorpe 1 mei de warmste dag tot nu toe dit jaar.

De laatste keer dat het op 1 mei het warmst werd in Nederland, was in 2005. Toen werd het 28,5 graden in De Bilt en 30,0 graden op de KNMI-stations Eindhoven en Ell, aldus het weerbureau.

Van een tropische dag, waarbij het op ten minste één KNMI-weerstation 30 graden of meer wordt, was donderdag ook net geen sprake. De hoogst gemeten waarde was 27,7 graden in Ell, daarna komen Eindhoven en Woensdrecht, waar het respectievelijk 27,4 en 27,3 graden werd.