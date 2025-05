Harley-Davidson steekt geen geld meer in elektrische motoren

MILWAUKEE (ANP) - Harley-Davidson stopt met verdere investeringen in zijn dochterbedrijf voor elektrische motorfietsen, LiveWire. Er is veel minder vraag naar elektrische voertuigen dan eerder gedacht en daar verandert de komende tijd waarschijnlijk weinig aan, zei topman Jochen Zeitz in een toelichting op de kwartaalcijfers.

"Alle tekenen wijzen op veel minder overstappers op elektrische voertuigen dan verwacht, door een gebrek aan stimuleringsmaatregelen en veel ongunstigere regelgeving, gecombineerd met een tragere uitbreiding van laadinfrastructuur", tekende persbureau Bloomberg op uit zijn mond.

Afgezien van 100 miljoen dollar aan krediet voor LiveWire dat eind vorig jaar was toegezegd, steekt het 122 jaar oude motormerk geen geld meer in LiveWire. Zeitz, zelf voorstander van de elektrische motoren, opperde dat andere investeerders kunnen instappen. Hij splitste LiveWire af als apart beursgenoteerd bedrijf waarin Harley-Davidson een meerderheidsbelang heeft van bijna 89 procent.