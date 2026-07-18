Weeronline: gunstig loopweer voor Vierdaagsewandelaars

HOUTEN (ANP) - Het wordt komende week goed weer voor deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Weeronline verwacht "ronduit gunstige" weersomstandigheden voor het lopen van lange afstanden, met middagtemperaturen van 20 tot 22 graden. Dat is volgens de weerdienst iets minder warm dan gebruikelijk, als het eind juli ruim 24 graden is in de regio Nijmegen. "Die paar graden lager is iets gunstiger voor het leveren van lichamelijke inspanning, maar het is niet zo fris dat je tijdens pauzes sterk afkoelt."

De Vierdaagse begint dinsdag. Die dag blijft het naar verwachting vrijwel droog en breekt de zon regelmatig door. Woensdag en donderdag kan er af en toe een bui vallen, maar zware plensbuien met onweer, hagel en windstoten blijven volgens Weeronline uit. Op vrijdag, de laatste wandeldag die eindigt op de Via Gladiola, wordt het met ongeveer 24 graden iets warmer.

Dit weekend, als in Nijmegen de Vierdaagsefeesten beginnen, is het met temperaturen van 21 tot 23 graden iets koeler dan gebruikelijk. In de nacht daalt de temperatuur tot 12 tot 13 graden, verwacht Weeronline. "Voor de tijd van het jaar zijn dit hele normale waarden. Zonder vest of jas is het misschien wel fris."