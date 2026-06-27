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Weeronline: nieuw junirecord voor warmste nacht vastgesteld

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 8:45
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HOUTEN (ANP) - Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken, meldt Weeronline zaterdag. In Maastricht daalde de temperatuur gedurende het etmaal van vrijdag niet onder de 22,9 graden.
Het vorige record van 22,8 graden werd een dag eerder gemeten in Horst. Daarvoor stond het junirecord op 22,0 graden, gemeten in Vlissingen.
In De Bilt bleef het officiële junirecord staan. De minimumtemperatuur kwam daar uit op 21,2 graden, net onder de 21,3 graden van een dag eerder. Die meting vormde de eerste officiële tropennacht in juni ooit in De Bilt.
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