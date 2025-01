Weg N31 dicht in Friesland na ongelukken door gladheid

DEN HAAG (ANP) - In Friesland is de weg N31 in beide richtingen dicht tussen Leeuwarden en Drachten. Er zijn daar vier ongelukken gebeurd. Rijkswaterstaat noemt het "aannemelijk" dat dat komt door de gladheid. Over gewonden is de woordvoerster niets bekend. Ook in Amsterdam zijn auto's uit de bocht gegleden, meldt ze.

"Dit is bijzonder, want op zaterdagochtend is het doorgaans heel rustig op de weg."

Het KNMI heeft voor Groningen en Friesland code oranje afgegeven vanwege de ijzel, en dat geldt tot 09.00 uur. In vrijwel het hele land, behalve op de Wadden, geldt verder tot 11.00 uur code geel. Het is vooral uitkijken op bruggen, fiets- en voetpaden. Rijkswaterstaat adviseert iedereen erg voorzichtig te zijn buiten.