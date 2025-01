Broer was getuige toen 5 honden zijn broertje verscheurden

In het Waalse dorpje Goegnies-Chaussée is een jongen van 7 doodgebeten door 5 sledehonden uit de kennel van zijn moeder, melden Belgische media. Zijn oudere broer praat met HLN.

“Ik ben nog steeds in ontkenning. Soms lijk ik zelf te vergeten wat er gebeurd is. Andere momenten duiken die beelden weer op en komen al die emoties terug.” Volwassen broer Kerian was aanwezig toen de honden zijn broertje verscheurde. Intussen is er een dag voorbijgegaan, maar nog steeds lijkt hij niet te beseffen dat hij zijn kleine broertje kwijt is. “Ik was de tweede die zijn lichaam zag”, getuigt hij aan de Franstalige krant ‘Sudinfo’. “Vanmorgen, toen ik wakker werd, zei mijn oma dat ik uit bed moest, want de politie ging langskomen. Opnieuw kwam het pijnlijke besef dat mijn broertje er niet meer was.”

“Ik was samen met mijn moeder en mijn kleine broer thuis. Aodren wou niet alleen blijven, dus besloten ze samen de honden te gaan voederen. Het was aan het sneeuwen, dus had ze hem een klein skipakje aangetrokken.”

Eén voor één gingen ze de kooien af. Bij de laatste kooi liep het mis. “Ze waren de vijf jonge honden aan het voeren toen één van hen Aodren aanviel. De vier anderen volgden,” vertelt Kerian. “Mijn moeder probeerde ze uit elkaar te halen, maar het lukte haar niet. Ze kwam schreeuwend weer binnen. Ik haastte me naar buiten. Toen ik Aodren zag, was ik geschokt. Hij was bewusteloos en ademde niet meer. We hebben de hulpdiensten en de familie gebeld.” Maar alle hulp mocht niet baten. Aodren overleed ter plekke.