Wegen afgesloten om duinbrand in Katwijk

KATWIJK (ANP) - In de duinen bij de Zuidduinseweg in Katwijk is zondagmiddag brand uitgebroken, meldt de brandweer Hollands Midden. Als gevolg hiervan zijn de Sportlaan, de Boulevard en het fietspad naar Wassenaar afgesloten.

De brandweer kreeg het vuur even na 15.30 uur onder controle. Er staat ongeveer 80 bij 100 meter duingebied in brand, maar volgens de brandweer is er geen kans dat het vuur zich uitbreidt. De wegen blijven nog wel afgesloten, meldt een woordvoerder.

Mensen die hier hun auto geparkeerd hebben, kunnen die wel ophalen.