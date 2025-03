Syrië gaat recent dodelijk geweld tegen burgers onderzoeken

DAMASCUS (ANP/AFP) - In Syrië is een "onafhankelijke commissie" van zeven leden gevormd om de recente uitbraak van geweld in gebieden aan de kust te onderzoeken. Dat meldt het Syrische presidentschap op Telegram. De commissie zal "de schendingen tegen burgers onderzoeken en de verantwoordelijken daarvoor identificeren", aldus het presidentschap. Dat voegt eraan toe dat de daders zullen worden vervolgd.

Tijdens gevechten donderdag en vrijdag kwamen meer dan duizend mensen om. Dat meldde zaterdag het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een in Engeland gevestigde organisatie met eigen bronnen in Syrië. Onder de slachtoffers zijn volgens het Observatorium 745 burgers, 125 leden van de Syrische veiligheidstroepen en 148 strijders die loyaal zijn aan de verdreven president Bashar al-Assad.

Eerder zondag had Volker Türk, de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, de nieuwe machthebbers, onder leiding van Ahmed al-Sharaa, opgeroepen een onderzoek te openen naar het geweld.