Wegverkeer stootte in tien jaar steeds minder fijnstof uit

DEN HAAG (ANP) - De fijnstofuitstoot afkomstig van wegverkeer in Nederland is in tien jaar tijd ruim 16 procent gedaald. Statistiekbureau CBS ziet in nieuwe cijfers over het jaar 2023 dat de totale hoeveelheid fijnstof door wegverkeer afnam met 0,7 miljoen kilo in vergelijking met 2013. De verbetering komt vooral door schonere motoren en roetfilters.

Mensen zijn wel meer gaan rijden in tien jaar. Volgens het CBS reed het wegverkeer in 2023 bijna 7 procent meer kilometers dan in 2013. Destijds werd 11,9 procent van alle fijnstofuitstoot in Nederland veroorzaakt door wegverkeer. Nu is dat aandeel licht gestegen, naar 12,6 procent.

Vooral bij lichte bedrijfsvoertuigen is de fijnstofuitstoot gedaald. De lichte en zware bedrijfsvoertuigen stootten over het algemeen meer fijnstof uit per kilometer. Het gaat hier onder meer om bestelauto's, vrachtauto's en trekkers voor opleggers. De fijnstofuitstoot van lichte bedrijfsvoertuigen is met 0,4 miljoen kilo afgenomen ten opzichte van tien jaar eerder.

Gezondheid

Mensen ademen fijnstof in en dit kan effect hebben op hun gezondheid. "Hoe kleiner de deeltjes zijn, hoe verder ze in de longen kunnen doordringen", schrijft het CBS. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) legt uit dat langdurige blootstelling aan fijnstof kan leiden tot onder meer hart- en vaatziekten, longkanker of andere longziektes.

Bij het wegverkeer komt fijnstof onder meer vrij door uitlaatgassen. Ook kan de slijtage van banden, remblokken en het wegdek tot fijnstof leiden. Door deze slijtage stoten auto's op elektriciteit of op waterstof ook fijnstof uit. Wel stoten elektrische auto's minder uit dan auto's op benzine of diesel.