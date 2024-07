Weinig openbare schermen in grote steden met EK-wedstrijd

DEN HAAG (ANP) - De halve finale tussen Nederland en Engeland is in maar een paar steden op grote schermen in de openbare ruimte te zien. Uit een rondgang van het ANP langs de grote steden blijkt dat de EK-wedstrijd buiten de horeca nauwelijks op groot scherm wordt vertoond.

In Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen zijn bij de gemeente geen aanvragen ingediend voor een vergunning hiervoor. In Utrecht is voor het hele toernooi een vergunning afgegeven voor het Brusselplein. Daar staat woensdag, net als bij eerdere wedstrijden van Oranje, een groot scherm. In Amsterdam is de halve finale net als de kwartfinale te zien op een groot scherm op het Klönneplein in het Westerpark. Een woordvoerder van organisator het Westergasterras zegt dat er 2000 plekken beschikbaar waren voor het scherm buiten en voor vertoningen binnen. De tickets gingen maandagmiddag in de verkoop en waren volgens de website binnen twintig seconden uitverkocht.

De gemeente Amsterdam laat weten dat de vertoning in het Westerpark de enige is in de openbare ruimte. Verder waren er geen vergunningen aangevraagd. De gemeente organiseert zelf niets. Als Nederland naar de finale gaat, komt er in Amsterdam mogelijk wel een openbare vertoning, aldus de woordvoerster. Maar of dit gebeurt, is nog helemaal niet zeker, benadrukt ze. De gemeente is doorlopend met de KNVB in overleg, vooral voor het geval er ook een huldiging komt.

Enschede

Bij de gemeente Eindhoven is voor woensdag een vergunningsaanvraag gedaan voor een scherm op de Markt, maar die is afgewezen. De gemeente was bang dat er te veel mensen zouden komen, zegt een woordvoerder. "Het plein heeft een beperkte capaciteit en de mensenmassa kan zich niet verspreiden over andere pleinen." Bij eerdere toernooien stonden er ook schermen op het 18 Septemberplein en het Stadhuisplein. Wel staat er tijdens de halve finale een scherm op het Ketelhuisplein.

In Enschede kunnen Oranjefans de halve finale wel volgen op groot scherm. Op de Oude Markt komen er twee, volgens Tubantia georganiseerd door de horeca, Grolsch en de Stichting Ondernemersfonds Enschede. Ondernemers in Amersfoort hebben voor Nederland-Engeland op de Hof, een groot plein in de binnenstad, een scherm geregeld. Daar kunnen maximaal 7500 mensen terecht.

In verschillende steden zijn wel veel vergunningen afgegeven voor schermen bij horecagelegenheden.