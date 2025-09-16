Werkenden betalen de prijs voor prinsjesdagplannen, stelt CNV

UTRECHT (ANP) - Het kabinet belooft gouden bergen, maar het zijn de werkenden die de prijs daarvoor betalen. Dat stelt CNV in reactie op de troonrede. De vakbond noemt onder meer de ambtenaren die op de nullijn blijven. "Dit betekent dat tienduizenden werkenden er niets bijkrijgen", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "Met name de ambtenaren in lagere schalen kunnen straks moeilijk rondkomen. De inflatie blijft immers doorstijgen."

Verder waarschuwt CNV het kabinet voor het financieren van de defensie-uitgaven vanuit de sociale zekerheid. De bond erkent dat investeringen in defensie en veiligheid nodig zijn. "Maar dit mag niet ten koste gaan van de sociale zekerheid", stelt Fortuin. "Belastingen worden grotendeels opgebracht door de 10 miljoen werkenden. Het is schrijnend dat de grootste betalers van belastingen ook steeds meer financiële offers moeten brengen."