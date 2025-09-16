ECONOMIE
D66-leider Jetten vindt de miljoenennota een sof

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 14:03
anp160925155 1
DEN HAAG (ANP) - "Deze miljoenennota is een sof, terwijl Nederlanders vragen om moed, visie en oplossingen: voor een betaalbaar huis, goed onderwijs en het klimaat", aldus D66-leider Rob Jetten. Volgens hem worden door het demissionaire kabinet problemen naar de toekomst doorgeschoven.
De leider van de sociaalliberale partij vindt dat de politiek kansen laat liggen en "dat ruziemakers de toon bepalen". Jetten denkt dat alleen grote doorbraken het verschil kunnen maken zoals de bouw van nieuwe steden om de woningnood op te lossen en een "slimme en groene economie".
