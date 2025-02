Wet in de maak om pgb-zorgverleners meer rechten te geven

DEN HAAG (ANP) - Thuishulpen en andere zorgverleners die worden betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen meer rechten. Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Fiscaliteit en Belastingdienst) hebben een wetsvoorstel ingediend waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Zorgverleners die drie dagen per week of minder werken, krijgen daardoor onder meer recht op de werknemersverzekeringen WW, Ziektewet en WIA.

Tot ongeveer twee jaar geleden werden pgb-zorgverleners die drie dagen per week of minder werken, uitgezonderd van werknemersverzekeringen. Daar kwam verandering in toen de Centrale Raad van Beroep in maart 2023 oordeelde dat een vrouw die minder dan drie dagen per week pgb-zorg verleende, toch recht had op WW. De uitspraak had grote gevolgen: tienduizenden zorgverleners zonder sociaal vangnet konden voortaan aanspraak maken op socialezekerheidsregelingen als de WW.

Het voorstel van de NSC-bewindslieden legt deze uitbreiding van rechten wettelijk vast. Werknemersverzekeringen worden verplicht voor alle pgb-zorgverleners. Het innen van de premies voor deze verzekeringen wordt ook geregeld. Daarnaast gaan regels voor loonbetaling tijdens ziekte, verlof en ontslag ook voor hen gelden.

De kabinetsleden hebben hun wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. Daarna moet het plan ook nog worden behandeld door de Tweede en Eerste Kamer.