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WHO-baas: steeds meer grip op ebola in Afrika

Samenleving
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 16:41
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GENÈVE (ANP/RTR) - Medische teams beginnen grip te krijgen op de ebolauitbraak in Congo en omliggende landen. Dat zei de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tijdens een persconferentie. "De uitbraak had een voorsprong, en we lopen nog altijd achter, maar onder leiding van de Democratische Republiek Congo zijn we nu aan het inlopen", aldus Ghebreyesus.
Vooralsnog zijn er 344 bevestigde gevallen van het ebolavirus. In totaal wordt geschat dat meer dan 250 mensen recentelijk zijn overleden aan het virus, aldus de BBC. Voor deze zogenoemde bundibugyovariant van het virus is vooralsnog geen behandeling beschikbaar, al wordt wel gewerkt aan vaccins voor deze en andere varianten.
Volgens Ghebreyesus is het mogelijk dat de uitbraak al in januari postvatte in de regio, maar moet onderzoek dit nog uitwijzen.
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