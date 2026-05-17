WHO: ebola-uitbraak Congo en Oeganda is wereldwijde noodsituatie

GENÈVE (ANP/RTR/DPA) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de ebola-uitbraak, veroorzaakt door het Bundibugyo-virus, in de Democratische Republiek Congo en Oeganda zondag uitgeroepen tot een internationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. Volgens de WHO voldoet de uitbraak echter nog niet aan de criteria voor een pandemische noodsituatie.

De WHO stelt dat het uitroepen van de mondiale noodsituatie is bedoeld om buurlanden in verhoogde staat van paraatheid te brengen en om steun van de internationale gemeenschap te mobiliseren.

In een verklaring spreekt de directeur-generaal van de WHO zijn waardering uit voor het leiderschap in de twee landen en roemt hij hun inzet om krachtige maatregelen te nemen die de uitbraak onder controle moeten krijgen. "Ook prijst hij hun openheid bij het inschatten van het risico voor andere lidstaten, waardoor de internationale gemeenschap tijdig voorbereidende maatregelen kan treffen", aldus de op de website van de WHO gedeelde tekst.

'Zonder link'

De organisatie meldt dat er zaterdag "8 laboratoriumbevestigde gevallen, 246 vermoedelijke besmettingen en 80 vermoedelijke sterfgevallen" waren geregistreerd in de provincie Ituri in de DRC. De provincie ligt in het noordoosten van het land en grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. "Daarnaast zijn in Kampala, in Oeganda, binnen 24 uur twee laboratoriumbevestigde gevallen gemeld, zonder duidelijke link tussen beide gevallen", schrijft de WHO. Het gaat om "twee personen die vanuit de DRC" naar Oeganda waren gereisd.

Ebola is een besmettelijke en levensbedreigende infectieziekte. Het virus wordt overgedragen via fysiek contact en door contact met lichaamsvloeistoffen.