Verstappen rijdt 's nachts goede stint bij 24 uur van Nürburgring

Sport
door anp
zondag, 17 mei 2026 om 8:27
NÜRBURGRING (ANP) - Max Verstappen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een goede tweede stint gereden tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De 28-jarige Nederlander, die zaterdagmiddag in de Mercedes-AMG GT3 de leiding had gegrepen, bouwde tussen 02.00 en 04.00 uur de voorsprong op de nummer 2 uit tot een kleine halve minuut.
Verstappen gaf na zijn stint van twee uur het stuur over aan teamgenoot Jules Gounon uit Andorra. Met de Oostenrijker Lucas Auer in de auto had het team van Verstappen rond 08.00 uur nog altijd een voorsprong van negen seconden op de Mercedes-AMG van Team Ravenol. De overige concurrenten volgen op meer dan vijf minuten.
Naar verwachting neemt de Spanjaard Daniel Juncadella het stuur zondagochtend over van Auer, voordat de Nederlandse viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 weer aan de beurt is. Verstappen kan de race op het Duitse circuit in de Eifel rijden, omdat er dit weekend geen grand prix op het programma staat.
