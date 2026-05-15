ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WHO: geen nieuwe verdachte gevallen op Hondius na hanta-uitbraak

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 16:00
anp150526102 1
GENÈVE (ANP) - Op het cruiseschip m/v Hondius zijn onderweg naar Nederland vooralsnog geen nieuwe mogelijke gevallen van hanta gemeld. Dat liet topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weten na contact met de kapitein van het vaartuig.
"Ik heb regelmatig contact met kapitein Jan, en ik prijs hem en zijn bemanning voor hun toewijding aan hun passagiers en elkaar", zei Tedros op een persconferentie. "Hij heeft me laten weten dat er nog steeds geen personen met symptomen aan boord zijn."
De WHO-topman zegt dat tot dusver tien hantavirusgevallen zijn gemeld. In acht gevallen gebeurde dat na laboratoriumonderzoek, in twee gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. Drie patiënten overleden. Tedros sloot niet uit dat de komende tijd meer besmettingen aan het licht komen, maar benadrukte dat de wereldbevolking weinig gevaar loopt door de uitbraak.
Het cruiseschip wordt op maandag verwacht in Nederland. Passagiers gingen eerder al van boord op de Canarische Eilanden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476263207

Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

158872783_m

Geld: Hoeveel ‘gelijker’ is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

ANP-558157533

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

Scherm­afbeelding 2026-05-15 om 14.32.18

Hirsch Ballin in 2010: Markuszower staatsgevaarlijk

210050667_m

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

189295584_m

Reizen in oorlogstijd: nu het Midden-Oosten en Afrika onveilig ziijn én vliegen duurder wordt

Loading