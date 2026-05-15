WHO: geen nieuwe verdachte gevallen op Hondius na hanta-uitbraak

GENÈVE (ANP) - Op het cruiseschip m/v Hondius zijn onderweg naar Nederland vooralsnog geen nieuwe mogelijke gevallen van hanta gemeld. Dat liet topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weten na contact met de kapitein van het vaartuig.

"Ik heb regelmatig contact met kapitein Jan, en ik prijs hem en zijn bemanning voor hun toewijding aan hun passagiers en elkaar", zei Tedros op een persconferentie. "Hij heeft me laten weten dat er nog steeds geen personen met symptomen aan boord zijn."

De WHO-topman zegt dat tot dusver tien hantavirusgevallen zijn gemeld. In acht gevallen gebeurde dat na laboratoriumonderzoek, in twee gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. Drie patiënten overleden. Tedros sloot niet uit dat de komende tijd meer besmettingen aan het licht komen, maar benadrukte dat de wereldbevolking weinig gevaar loopt door de uitbraak.

Het cruiseschip wordt op maandag verwacht in Nederland. Passagiers gingen eerder al van boord op de Canarische Eilanden.