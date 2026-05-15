Wall Street opent lager, Applied Materials zakt na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen zijn vrijdag lager geopend na de plussen een dag eerder. Applied Materials behoorde tot de verliezers op Wall Street na bekendmaking van cijfers door de grote fabrikant van chipapparatuur. Het aandeel zakte in de vroege handel 1,6 procent.

De algehele stemming op Wall Street was negatief, na de sterke opmars deze week door het aanhoudende optimisme over AI. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,9 procent lager op 49.632 punten en de brede S&P 500-index daalde 1,2 procent tot 74010 punten. De technologiebeurs Nasdaq verloor 1,7 procent tot 26.186 punten. De S&P 500 scherpte donderdag de recordstand verder aan en koerst af op de zevende weekwinst op rij. Dat is de langste winstreeks sinds 2023.