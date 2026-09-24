WHO: medische evacuaties uit Gaza naar Nederland blijven nodig

DEN HAAG (ANP) - Hulporganisaties blijven pleiten voor de medische evacuatie van gewonde of zieke kinderen uit Gaza naar Nederland. In de regio is volgens hen onvoldoende capaciteit om de Palestijnen te helpen. Het kabinet besloot vorige week niet opnieuw tot evacuatie over te gaan, maar extra te investeren in de zorg in de regio.

"Voor zeer gespecialiseerde gevallen blijft natuurlijk de nood om patiënten naar Nederland en Europa te brengen", zei Renée van de Weerdt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tijdens een gesprek met de Tweede Kamer. Ze vroeg Nederland "verantwoordelijkheid te nemen voor patiënten die nergens anders behandeld kunnen worden".

Minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) maakte vrijdag 12 miljoen euro vrij voor medische steun aan Gaza, Westoever, Jordanië en Egypte. Door geld te steken in de medische zorg daar kunnen de meeste kinderen worden geholpen, zei de bewindsman. Hij zei tot het besluit te zijn gekomen na advies van de WHO.

Wachtlijsten

Van de Weerdt zei dat het belangrijkste is dat de zorg in Gaza weer op gang komt, maar dat wordt tegenwerkt door Israël. Medische hulpmiddelen worden bijna niet toegelaten tot Gaza. Ooit had Gaza volgens haar de beste medische zorg van de hele regio, maar nu is daar "geen enkel ziekenhuis of gezondheidsdienst volledig functioneel".

Nadia Mohammad van Save The Children zei tegen Kamerleden dat Egypte niet de capaciteit heeft om bijzondere gevallen te helpen. Ook komen Gazanen in Egypte opnieuw op wachtlijsten, wat tot frustraties leidt. Van de circa 3000 Gazanen die Save the Children aan medische zorg hielp in Egypte kon 2 procent daar niet worden behandeld, aldus Mohammad.

Capaciteitstekort

Ook Felipe van Braak van Artsen zonder Grenzen ziet een capaciteitstekort in Egypte. Bijna 20.000 Gazanen wachten op medische evacuatie. Die kunnen volgens Van Braak niet alleen in Jordanië en Egypte worden geholpen. Ook Jonathan Feith van Unicef vindt dat meer landen medische evacués moeten opnemen.

In Nederland staan ziekenhuizen klaar om Gazanen op te vangen. "Wij willen dit, wij kunnen dit", zei voorzitter Gijs van Well van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Reguliere zorg zal niet worden verdrongen. Volgens hem kunnen op korte termijn tien kinderen uit Gaza worden opgevangen. Later kunnen dat meer worden. Eerder werden vijf kinderen uit Gaza naar Nederland gehaald.