WHO: mysterieuze ziekte in Congo mogelijk door malaria

GENÈVE (ANP) - De uitbraak van een mysterieuze ziekte in Congo heeft mogelijk te maken met het malariavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bleken tien van de twaalf geteste personen malaria te hebben, al houden artsen er rekening mee dat er meerdere ziektes tegelijk spelen.

De WHO kreeg twee weken geleden signalen over een uitbraak van een onbekende ziekte in Congo, die daar wordt aangeduid als ziekte X. Volgens de VN-organisatie zijn er nu 416 gevallen bekend en zijn 31 mensen aan het virus overleden. Vooral kinderen onder de 14 jaar zouden zijn getroffen.

De gezondheidsorganisatie heeft een team van experts naar Congo gestuurd om lokale hulpverleners te helpen bij de bestrijding van de ziekte. Maar doordat het getroffen gebied in het westen van het Afrikaanse land moeilijk toegankelijk is duurt het lang voordat zij de patiënten bereiken.

De WHO-experts voeren verder onderzoek uit en testen meer besmette mensen om te achterhalen wat de exacte oorzaak is van de ziekte.