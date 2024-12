Bijna 40 procent van de nieuwbouw ligt stil: zijn minder regels de oplossing?

Volgens projectontwikkelaars zelf ligt 40 procent van de nieuwbouw stil, omdat de investering niet loont. Nu moet twee derde van de nieuwbouw betaalbare huur of koop zijn, maar daar wordt te weinig aan verdiend, aldus de vastgoedontwikkelaars.

Vandaag is er een woontop waar minister Mona Keijzer gaat proberen de nieuwbouw van woningen vlot te trekken. De bedoeling is om de regels en procedures te verminderen, zodat er sneller gebouwd kan worden.

Maar de bouwsector wil ook dat de regel verdwijnt dat twee derde van de nieuwbouw betaalbaar moet zijn, dat wil zeggen niet duurder dan 390.000 euro. Dat druist echter in tegen de behoefte die er is: vooral starters zoeken niet te dure huizen.

De vastgoedsector beweert dat dat soort woningprojecten financieel niet haalbaar is. "Op die betaalbare woningen wordt een negatief rendement behaald, dat betaald moet worden van de resterende duurdere woningen”, zegt Frank Verwoerd, hoofd onderzoek bij vastgoedadviseur CBRE in De Telegraaf. "Dat lukt vaak niet, of het is te risicovol. Projectontwikkelaars wachten dan op betere tijden of tot de gemeente of het Rijk ruimhartiger wordt.”

Betaalbaarheidseis loslaten

CBRE deed een rondgang langs projectontwikkelaars, onduidelijk is hoeveel ze er hebben gesproken, maar vier op de tien nieuw te bouwen woningen staan op pauze volgens hen.

Het nieuwe kabinet laat de betaalbaarheidseis voorlopig nog niet los en zoekt naar andere manieren om de bouw vlot te trekken. NSC-Kamerlid Merlien Welzijn wil vooral vertragende regels en procedures verminderen. "Daar zit een berg met goud waar echt wat kan worden gewonnen.” Ze is het dan ook niet eens met de mogelijkheid om los te laten dat twee derde betaalbare woningbouw moet zijn. "Dit is hoe de crisis tot stand is gekomen. Door niet te kijken naar wat er nodig is qua woonwens.”

Bron: De Telegraaf