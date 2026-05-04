WHO: paniek om hantavirus na cruisebesmetting niet nodig

GENÈVE (ANP) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt betrokken te zijn bij de afhandeling van de situatie met het hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Dat meldt de Europese tak van de WHO in een persbericht. Drie opvarenden van de MV Hondius, die nu voor de Kaapverdische hoofdstad Praia ligt, overleden onlangs nadat zij aan boord ziek waren geworden. Onder hen twee Nederlanders.

De WHO schrijft met betrokken partijen een "gecoördineerd, op wetenschap gebaseerd antwoord" te willen bieden op de situatie. Ook wordt Zuid-Afrika bedankt voor het opnemen van een Brit, die in Johannesburg is opgenomen op de intensive care, nadat ook hij ziek was geworden aan boord van het schip. De WHO voegt toe dat er geen reden is tot paniek of het afkondigen van reisbeperkingen. "Het risico voor het bredere publiek blijft laag", aldus de VN-organisatie.

De BBC meldde eerder op maandag op gezag van lokale media en autoriteiten dat opvarenden het schip niet mogen verlaten in Praia. Onduidelijk is of en waar het schip heen zal varen.