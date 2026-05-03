Oekraïne biedt Finland een 'drone-overeenkomst' aan

door Redactie
zondag, 03 mei 2026 om 18:56
bijgewerkt om zondag, 03 mei 2026 om 19:19
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt de samenwerking met Finland te versterken door een overeenkomst te sluiten over drones. Dat betekent onder meer dat Kyiv zijn technologie en gevechtsexpertise, ontwikkeld tijdens de vier jaar durende oorlog met Rusland, gaat delen met de Finnen.
"Oekraïne is bereid zijn expertise te delen en degenen te steunen die ons vanaf het begin van de grootschalige invasie hebben gesteund", zei Zelensky na zijn ontmoeting met de Finse premier Petteri Orpo in Jerevan. In die Armeense stad vindt een top plaats van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG).
Eind vorige maand meldden Finland en Estland, die beide een grens delen met Rusland, dat de levering van Amerikaanse wapens aan hun landen hapert. De Verenigde Staten hadden daarvoor al gewaarschuwd. Door de oorlog met Iran krijgen wapenzendingen voor het Midden-Oosten voorlopig voorrang, aldus Washington.
