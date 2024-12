WHO stuurt experts naar Congo om uitbraak onbekende ziekte

BERLIJN (ANP/RTR) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stuurt een team van experts naar Congo om te helpen een nog onbekende ziekte te bestrijden en te onderzoeken. De ziekte heeft aan tientallen mensen het leven gekost. Het team is al onderweg naar het epicentrum van de uitbraak in de zuidwestelijke provincie Kwango, waar het medicijnen en tests zal brengen.

"Er wordt alles aan gedaan om de oorzaak van de ziekte te achterhalen, de wijze van overdracht te begrijpen en zo snel mogelijk een passende aanpak te bieden", zegt Matshidiso Moeti, de regionale directeur voor Afrika van de WHO.

Volgens de WHO zijn tot nu toe bijna vierhonderd gevallen van de ziekte gerapporteerd en zijn dertig mensen eraan overleden. Lokale autoriteiten meldden eerder deze week al een hoger dodental.

De ziekte zou eind oktober voor het eerst zijn waargenomen. Mensen die ziek worden, kunnen last krijgen van onder meer koorts, hoofdpijn, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden en bloedarmoede.