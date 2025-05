Wilders boos dat kabinet kritiek op Europees hof niet deelt

DEN HAAG (ANP) - PVV-voorman Geert Wilders heeft op X hard uitgehaald naar partijloos premier Dick Schoof, omdat die geen handtekening heeft gezet onder een kritische brief van regeringsleiders aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De leider van de grootste regeringspartij noemt dat "ongelooflijk zwak".

In de brief, donderdagavond openbaar gemaakt door de Italiaanse premier Giorgia Meloni, beklagen meerdere Europese landen zich erover dat het mensenrechtenhof in Straatsburg het te moeilijk zou maken om "criminele buitenlanders" uit te zetten. PVV-asielminister Marjolein Faber drong erop aan dat Schoof dit ook zou onderschrijven, maar zijn handtekening ontbreekt.

Wilders meent dat de premier daarmee "zijn oren laat hangen naar de rechtsstaatfetisjisten van NSC". Hij dicht vooral NSC-minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) daarin een rol toe.