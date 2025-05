Wilders eist binnen paar weken asielstop, dreigt met kabinetsval

DEN HAAG (ANP) - De PVV wil "de grenzen dicht voor asielzoekers" en eist dat het kabinet waarvan de partij deel uitmaakt dit "hooguit binnen een paar weken" regelt. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders gezegd tijdens een persconferentie. "Anders zijn we weg", dreigde hij.

Tijdens de coalitieonderhandelingen liet Wilders zijn wens om een asielstop in te voeren nog los. In het hoofdlijnenakkoord met VVD, NSC en BBB werd overeenstemming bereikt over wat "het strengste asielbeleid ooit" werd genoemd. Die afspraken wil hij nu openbreken.